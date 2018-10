ESCLUSIVA TMW - Strada: "Sorpreso da Gervinho. Inglese da doppia cifra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella classifica dei migliori 25 acquisti estivi stilata da TMW sorprende la presenza di 5 giocatori del Parma. Per commentare la singola situazione di ognuno TuttoMercatoWeb ha contattato l'ex centrocampista ducale Pietro Strada, attualmente responsabile del settore giovanile della Feralpisalò.

Iniziamo dal numero 2 della classifica, Gervinho. Si aspettava questo impatto?

"Un impatto del genere no, era impossibile immaginarlo anche perché era un po' uscito dai radar dopo il trasferimento in Cina. Alla Roma aveva però fatto vedere spunti interessanti che sta confermando a Parma. Un impatto del genere su una neopromossa però è davvero sorprendente, anche se forse proprio questa dimensione del Parma ha favorito il suo exploit. E' una gradita sorpresa, ora vorrei che continuasse su questi standard anche con l'arrivo dell'inverno e dei campi pesanti".

Bruno Alves, al quinto posto, è un'altra sorpresa.

"Mi ricorda un po' il profilo di Lucarelli. Lui ha respiro internazionale e proprio per questo non ha risentito dell'impatto con la A, anche se già conosceva il campionato. Ci tiene e si vede, vuol far bene nel campionato storicamente di 'proprietà' dei difensori italiani. E se starà bene potrà dire la sua fino alla fine".

Da Inglese, attualmente all'ottavo posto in questa classifica, si aspetta qualche gol in più?

"Non ha mai segnato tantissimo, ma credo che in un futuro non troppo lontano possa diventare un attaccante da doppia cifra stabile. E' uno di quelli attaccanti che fa sempre comodo in squadra".

Rigoni sta sorprendendo dopo una stagione complicata al Genoa.

"Esperienza e sostanza per una squadra che viene da tre promozioni consecutive. E' stato preso per queste qualità e ha voglia di rivalsa dopo l'ultima stagione al Genoa. Può sbloccare anche le gare più chiuse con un inserimento o un colpo di testa, quindi lo vedo davvero un ottimo innesto".

Chiusura con Sepe, al numero 20 della classifica.

"Quando una squadra funziona bene come il Parma esalta ogni suo singolo. Sepe ha sempre fatto bene nelle esperienze passate, anche se non sempre da protagonista. E a Parma si sta confermando".