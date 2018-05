ESCLUSIVA TMW - Stramaccioni nella short list dell'Aston Villa

© foto di Federico Gaetano

L'ex tecnico di Inter e Udinese, Andrea Stramaccioni, ha incontrato nelle scorse ore i dirigenti dell'Aston Villa. L'allenatore, reduce dall'esperienza con lo Sparta Praga (non troppo fortunata anche e soprattutto per problemi ambientali che hanno influito - al momento dell'esonero il club era al terzo posto, finendo al quinto dopo il suo addio) potrebbe prendere il posto di Steve Bruce, al passo d'addio dopo la sconfitta contro il Fulham nei playoff di Championship. Alcuni giocatori, come Jack Grealish, verranno ceduti. Per la sostituzione il club ha contattato Dean Smith allenatore del Brentford molto apprezzato dai tifosi del Villa ma che è anche nel mirino del West Bromwich Albion. I dirigenti Villans considerano Stramaccioni, per curriculum, vicino a Marco Silva (ha lavorato con i Pozzo, ha allenato in Grecia, stessa età) e quindi l'italiano, alla fine, potrebbe spuntarla.