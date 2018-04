ESCLUSIVA TMW - Stramaccioni-Udinese, si lavora per l’accordo: la situazione

© foto di Federico Gaetano

Massimo Oddo si gioca la panchina questa sera contro il Napoli. In caso di sconfitta, sarebbe la decima consecutiva per l’Udinese. Una serie negativa che va necessariamente interrotta. E così la società bianconera si guarda intorno. Ci sono stati dei contatti con Andrea Stramaccioni, che però è ancora sotto contratto con lo Sparta Praga fino al 30 giugno 2019. Si cerca l’intesa con il tecnico in caso di salvezza sui programmi futuri dell’Udinese. Al momento manca ancora la fumata bianca. E non è detto che arrivi, anche perché il primo passo sarebbe la risoluzione del contratto con lo Sparta Praga. Ore calde ed importanti, Stramaccioni può tornare all’Udinese. Ma prima bisognerà verificare programmi e strategie future in caso di salvezza. Poi potrebbe consumarsi il ritorno in bianconero per un anno e mezzo...