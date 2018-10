ESCLUSIVA TMW - Stringara: "Inter-Champions? Magari la semifinale"

"E' bastata una scintilla per far cambiare tutto". Paolo Stringara, ex centrocampista dell'Inter commenta così la rinascita della squadra di Spalletti arrivata - dopo la vittoria con la Spal - a sei successi consecutivi. "Nel calcio conta molto l'aspetto mentale e quella vittoria con il Tottenham - dice a Tuttomercatoweb.com - ha modificato il corso delle cose".

E ora l'Inter sa anche reagire alle difficoltà...

"Sì, ieri ha anche sofferto più del previsto contro la Spal che ha giocato la partita della vita. I nerazzurri hanno vinto nonostante avessero giocato e speso molto contro il Psv Eindhoven. La distanza dalla Juve è ancora grande però intanto va registrato e sottolineata la crescita della squadra".

E Icardi è tornato implacabile...

"Sì, e non è una novità. La novità sarebbe se con i suoi gol l'Inter vincesse qualche trofeo. La domanda è: Icardi condiziona il resto dell'inter o i nerazzurri non sono all'altezza dell'argentino? Per adesso non so rispondere, lascio ai lettori la risposta".

Gli obiettivi realisti dell'Inter quali devono essere?

"In campionato qualificarsi di nuovo per la Champions. E in Coppa visto ciò che ha fatto la Roma l'anno passato mi auguro che l'Inter possa essere la sorpresa e riesca ad arrivare ai quarti o in semifinale"