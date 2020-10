esclusiva Stringara: "Inter, ora non puoi più sbagliare. Juve non dà senso di strapotere"

Paolo Stringara ha parlato a lungo dell'Inter nel corso della chiacchierata a TMW. E da ex nerazzurro ha spiegato: "Conte ha ragione nel dire che non vede l'ora che finisca il mercato anche per tenere solo la testa sul campo. Chiudere le trattative il giorno prima del via del campionato non sarebbe male. Se vuol vincere lo scudetto comunque, di partite come quella con la Fiorentina l'Inter ne deve giocare uno o due l'anno, nel senso che non può permettersi di sbagliare, non può sempre andar bene. Serve una quadratura del cerchio. Certo, ora la panchina è forte e i nerazzurri hanno fatto in questo senso un bel passo verso la Juve. Adesso serve un cambio di passo a livello mentale. La Juve peraltro non mi ha dato per ora un senso di strapotere e quindi l'Inter ne può approfittare. Spero finalmente che il campionato finisca sul filo del rasoio e sarebbe bella l'alternanza delle squadre vincitrici".

Il 'suo' Bologna invece che impressione le ha fatto?

"Ha vinto contro un Parma rabberciato ma comunque è una vittoria. Quest'anno ci sono più responsabilità e occorre fare meglio dell'anno passato. Ci sono anche tanti giovani forti e credo che il Bologna possa fare anche un percorso simile a quello iniziato anni fa dall'Atalanta con i suoi giovani italiani".