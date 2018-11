ESCLUSIVA TMW - Suazo: "Pavoletti merita la chiamata in azzurro"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Suazo è stato intervistato da TMW a margine della Panchina d'Oro a Coverciano: "La Juventus è la più forte? Lo sta dimostrando in campo, però alle spalle ci sono delle squadre attrezzate. Ci sono Inter, Napoli e Roma, nella speranza che la Juve possa fare qualche passo falso per rendere più interessante il campionato. Il Napoli di Ancelotti? Al di là di quanto fatto da Sarri negli scorsi anni, ci stiamo godendo le capacità di mister Ancelotti. Dobbiamo fargli solo un applauso, rende il campionato molto interessante. Icardi? Spalletti fa le sue valutazione, quando è in campo tutta la squadra funziona bene. Adesso deve continuare ad andare avanti così, nel percorso che ha deciso il mister. Il Cagliari di Pavoletti? Merita la convocazione in azzurro, i numeri parlano chiaro. Sta facendo molto bene, mister Maran ha portato serenità. Il gruppo sta facendo bene, ci sono giocatori di qualità. È un insieme che funziona, Pavoletti sarà felice per la convocazione in azzurro e questa chiamata lo porterà a fare ancora meglio con il Cagliari. L'Italia? Il CT sta lavorando bene, presto ci sarà una Nazionale competitiva".