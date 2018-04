ESCLUSIVA TMW - Superchi: "In confronto alla Roma il Barça pareva di 4ª serie"

© foto di Federico De Luca

Ha gioito molto anche Franco Superchi ieri sera per l'impresa della Roma. L'ex portiere ha conquistato lo scudetto dell'83 ed era nel gruppo dei giallorossi che arrivò in finale di Coppa Campioni nell'anno successivo. "Sì, ieri la Roma è stata perfetta - dice a Tuttomercatoweb.com - credo sia stata la più bella degli ultimi anni. In confronto alla Roma il Barça ieri sembrava una squadra di quarta serie. E' stato surclassato in tutto e per tutto. Ho visto il peggior Barcellona degli ultimi dieci anni".

Di Francesco si è imposto come tecnico di livello internazionale...

"Ieri sera è stato un grande. In campionato a mio parere cambia un po' troppo, mettere in campo sei-sette diversi rispetto alla partita precedente è esagerato a mio parere. Ma lui ne sa più di me essendo dentro al gruppo. E ripeto ieri è stato fantastico".

Chi è stato davvero decisivo ieri?

"Dzeko. Gioca da Dio. E riesce a far gol. E' utile alla squadra, è indispensabile".

Adesso può vincere la Champions la Roma?

"Perché no?"

Come prossimo avversario chi vorrebbe?

"Chi ci fa vincere... Prenderei anche il Liverpool, sarebbe una rivincita di quella serata in cui purtroppo c'ero anch'io".