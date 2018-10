ESCLUSIVA TMW - Tacopina: "Da sempre con Gravina: porterà il calcio nel futuro"

© foto di Federico Gaetano

30 gennaio 2018. Joe Tacopina, numero uno del Venezia, esprime con Tuttomercatoweb.com tutta la sua amarezzae il suo dispiacere per una FIGC diretta verso il commissariamento."Serve un governo per il calcio del futuro -ebbe modo di dire-, non soluzioni pro-tempore". Una lunga chiacchierata dove, senza giri di parole, elesse il suo candidato. "Gabriele Gravina: persona di onestà, sostanza, esperienza". Idee che l'imprenditore americano conferma anche oggi nella chiacchierata fatta per queste colonne. "E' l'uomo giusto per far svoltare il calcio italiano".

La direzione sembra scontata.

"In avanti, verso il futuro. La Serie A e la Serie B devono tornare al top, come vent'anni fa. Era un pallone dove l'Italia era in vetta e ora no. Come fare a tornare? Con una mentalità innovativa, non vecchia, retrograda. E la sua è quella giusta".

Tacopina vota Gravina. E non da oggi.

"Lo dissi allora, lo ribadisco oggi. Vedo che in molti si stanno allineando, sono dalla sua parte ora che è diretto verso la Presidenza della FIGC. Io sono sempre stato con lui: ho vissuto, con Gravina, una grande esperienza in Lega Pro. Mi impressionò, per le sue idee, per la sua conoscenza del calcio e del business. E' l'uomo giusto".

Anche per far svoltare definitivamente una B in stallo totale.

"Assurdo accadano cose così. Ci sono contratti di sponsorship in stallo, abbiamo scoperto il numero delle partecipanti a campionato iniziato. Cose del genere non possono accadere, ne va della reputazione e del futuro del calcio italiano".