ESCLUSIVA TMW - Taibi: "Montella non va messo in croce. Il compito è arduo"

© foto di Lorenzo Marucci

La grande domanda che adesso gira intorno al Milan è se la partita col Genoa sarà davvero decisiva per Vincenzo Montella. Di sicuro la sua panchina è diventata ancor più a rischio dopo il pari di ieri del Milan in Europa League contro l'Aek Atene. Massimo Taibi, ex portiere rossonero, spiega a Tuttomercatoweb.com: "E' chiaro che il momento non è semplice ma la squadra si deve ricompattare e provare a ripartire".

Per Montella può essere l'ultima spiaggia la gara col Genoa?

"Il tecnico del Milan ha un compito difficile perché deve amalgamare undici nuovi giocatori. Stiamo parlando di buoni giocatori ma la rosa non è ai livelli di Juventus o Napoli. I miracoli non si possono fare e comunque il tecnico è stato criticato anche eccessivamente perchè, ad esempio, nel derby il pari poteva essere un risultato giusto. A mio parere bisogna aspettare, li Milan è in crescita".

Fosse lei un dirigente, quanto tempo darebbe ancora a Montella?

"Se la società investe su un tecnico gli va dato il tempo giusto. Io non lo avrei messo in croce".