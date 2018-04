ESCLUSIVA TMW - Terraneo: "Rigore a Madrid? Altre italiane ne sanno qualcosa"

Giuliano Terraneo è il nuovo consulente del West Bromwich. L'ex portiere è pronto per iniziare una nuova avventura dopo aver lavorato tra le altre per Inter e Fenerbahce. "E' un'opportunità che arriva anche perchè conosco il proprietario del club e da molto tempo mi ha chiesto di fare questo tipo di lavoro. Vediamo come si sviluppa. Se sono carico? Lo sono sempre fin da quando mi sveglio", racconta a Tuttomercatoweb.com

Allargando al discorso alla Champions che pensa di quanto accaduto ieri a Madrid?

"Beh, la Juve ha sofferto quel che è capitato ad altre squadre italiane... Non avrei dato quel rigore, uscire così ti fa girare le scatole. L'arbitro non ha saputo leggere il momento della gara. Ma anche con la Var devi saper fare la stessa cosa. E a mio parere non risolve i problemi".