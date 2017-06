ESCLUSIVA TMW - Tolisso, A indietro: Milan-Inter, pecca Champions. Juve, altre idee?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan, Inter e Juventus indietro, seppur per motivi diversi. Queste le ultime riguardanti Corentin Tolisso, centrocampista dell'Olympique Lione che molto probabilmente saluterà la Ligue-1 nella corso delle prossime settimane.

La volontà del giocatore è chiara, come da lui stesso spiegato senza tanti giri di parole nella giornata di giovedì: "Mi piacerebbe giocare la Champions League, sarebbe un passo importante per la mia crescita. Ritengo sia importante giocare le migliori partite del panorama calcistico europeo anche per essere pronti per il prossimo Mondiale". Ed è proprio l'ex Coppa dei Campioni che potrebbe tagliar fuori le due milanesi da questa corsa di mercato.

Il classe '94 di Tarare sta infatti pressando il presidente OM Jean-Michel Aulas per convincerlo ad ascoltare solo ed esclusivamente le offerte di quei club che nella prossima stagione disputeranno la massima competizione europea. Torneo che ovviamente giocheranno anche i campioni d'Italia, ma la dirigenza sembra orientata verso altri obiettivi: nell'ultimo periodo, infatti, Giuseppe Marotta e Fabio Paratici hanno leggermente mollato la presa per il nazionale francese.

Per quanto riguarda l'estero, il Chelsea è al momento il club che ha mostrato il maggior interesse, soprattutto dopo aver riscontrato non poche difficoltà nella trattativa per Tiémoué Bakayoko, mediano anch'egli classe '94 in forza al Monaco. Valore del mediano del Lione: almeno 30 milioni di euro. Somma che ovviamente non spaventa i Blues.

Per il dispiacere di Inter e Milan che, nonostante una rinnovata disponibilità economica dopo l'ingresso dei capitali cinesi, potrebbero pagare a caro prezzo la mancanza della 'musichetta' più importante.