ESCLUSIVA TMW - Tomic: "Roma, Di Francesco geniale. Ne vorrei tanti come lui"

"Di Francesco è stato geniale". Ivan Tomic, ex centrocampista della Roma, non ha dubbi nell'indicare uno dei grandi protagonisti dell'approdo dei giallorossi in semifinale di Champions. "Ha fatto in modo che i giocatori credessero nei loro mezzi e loro sono stati bravi a recuperare -spiega a Tuttomercatoweb.com - hanno compiuto un'impresa che a tutto il mondo pareva impossibile. Questo è un grande miracolo del calcio degli ultimi anni. E' uno sport dove non si sa mai cosa può succedere. E questo è ciò che ci ha fatto attaccare e appassionare al calcio. Con l'appoggio dei tifosi che sono stati straordinari è stato realizzato un capolavoro. Complimenti a tutti: società, calciatori, tifosi, allenatore. I giocatori, con un modulo diverso, hanno dimostrato di essere ugualmente forti, hanno strameritato la semifinale".

Insomma, è stata anche la vittoria di Di Francesco...

"Lo conosco bene, sono in stretto contatto con lui e l'ho sentito anche oggi. Ho sempre creduto in lui. Ha coraggio, competenza tattica e la sensibilità giusta per creare il rapporto con i giocatori, la società e i tifosi. Servirebbero più persone come lui nel calcio. Pur senza avere a disposizione una potenza economica, grazie anche alla sua capacità di creare un gruppo è riuscito a realizzare l'impresa".

La Roma può vincere la Champions?

"Credo che oggi Eusebio pensi al derby e al campionato che sono adesso i prossimi impegni. Non voglio dire se i giallorossi possono vincere la Champions, anche se dopo aver battuto il Barça possono fare tutto. Sono contentissimo, ripeto, per Di Francesco: nonostante le difficoltà si è dimostrato la persona adatta per guidare la Roma"