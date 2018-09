© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le avventure in prestito a Benevento, Bari, Chievo e Perugia Vittorio Parigini questa stagione è rimasto nelle fila del Torino. Del campionato che attende il laterale offensivo della Nazionale Under21 è intervenuto ai microfoni di TMW l'agente Paolo Paloni: "Unitamente al giocatore e alla famiglia abbiamo fatto delle valutazioni e deciso, nonostante diversi interessamenti sia dalla Serie A sia dall’ estero (Spagna, ndr), di giocarci le nostre possibilità a Torino. Mazzarri è un allenatore molto preparato che puo far migliorare tanto i giocatori. Vittorio e’ a disposizione del Mister e cercherà di sfruttare tutte le occasioni che arriveranno".

Mazzarri pare aver scelto per il ragazzo il ruolo di esterno di centrocampo nel 3-5-2. Come sta andando?

"Ha corsa qualità e forza fisica per interpretare questo ruolo. E’ un atleta e un perfezionista nel suo lavoro. Cura molto i dettagli. Può essere una sorpresa in questa stagione. E’ mentalizzato e aspetta la sua occasione per dimostrare il proprio valore".

Sul fronte del rinnovo ci sono novità? Vittorio ha un accordo fino al 2020.

"Siamo sereni e pronti a parlarne. Vittorio è un titolare Under 21, un patrimonio per il Torino. E un grande tifoso del Toro lui come tutta la sua famiglia... in particolar modo Mamma Rosa e papa Claudio".