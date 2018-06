ESCLUSIVA TMW - Torino e Fiorentina, sondaggi a vuoto per Pereyra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Operazione ritorno? Una soluzione complicata, che tuttavia Torino e Fiorentina hanno provato a costruire per il futuro di Roberto Pereyra. L’ex giocatore di Juventus e Udinese è stato infatti sondato dai viola e dai granata che hanno desistito dai loro propositi dopo avere fatto i conti con le richieste giudicate eccessive da parte del Watford. Una situazione che andrà monitorata ma che al momento non è ancora pronta per decollare.