ESCLUSIVA TMW - Torino, interessi per Butic da Belgio e Germania

È' uno dei giocatori più talentuosi del campionato Primavera italiano, Karlo Butic. Che il Torino ha preso quest'estate a parametro dall'Inter e che in stagione ha già siglato sei reti. Punta centrale, mancino, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com al WyScout di Londra ci sarebbero interessamenti per lui in Europa. Tra le altre, anche i belgi del Club Brugge oltre ai tedeschi dell'Augsburg.