ESCLUSIVA TMW - Torino, Niang scontento: a fine stagione può andare via

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mbaye Niang-Torino, il matrimonio potrebbe finire già dopo una stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'TMW', l'attaccante senegalese classe '94 - acquistato in estate dal Milan in prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 15 milioni di euro - non è per nulla soddisfatto della sua avventura in granata. Il giocatore scuola Caen è stato chiamato a Torino da Sinisa Mihajlovic, che nel frattempo è stato esonerato, e con Walter Mazzarri il feeling non è dei migliori.

Da capire, adesso, se da qui a maggio ci sarà la possibilità di ritrovare intesa e motivazioni, ma in questo momento Niang sta seriamente meditando un cambio di casacca al termine della stagione.