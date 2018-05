ESCLUSIVA TMW - Torino, per il dopo Burdisso c'è l'idea Djourou

Colpo di mercato per la Carrarese. Vicinissimo Massimo Maccarone. L’attaccante dopo l’esperienza con il Brisbane Roar è pronto a ritornare in Italia. La Carrarese lo aspetta, affare ai dettagli. Maccarone riabbraccia l’Italia. Il dg Berti - nella foto di TMW con il suo nuovo colpo...

Football Leader 2018, premi anche per Monchi e Raiola

Colonnese: "Balotelli-Roma sì. Nainggolan non è un campione"

Cerruti: "Vidal piace ad Ancelotti. Sarri non dura al Chelsea"

Petricca: "Hamsik in Cina? Affare possibile"

Carbone: "Ringrazio Zenga e il Crotone, la città merita di tornare in A"

Reina risponde ai pm: "Gli Esposito? Per me erano persone normali"

Beffa per l'Italia: a Coverciano provato il pallone dei Mondiali

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Insigne e il nuovo Napoli: l'attaccante rebus tattico per Ancelotti

Italia, Balotelli può essere capitano. In caso di assenza di Bonucci

Pistocchi: "Ancelotti deve convincere. Sarri come Sacchi"

Salah non rinuncia al Ramadan. E la sua famiglia sacrificherà tre vitelli

Lombardo: "Con me e Mihajlovic saremmo arrivati in Europa"

Toni: "Balotelli da convocare. Icardi per lo Scudetto"

Potrebbe finalmente sbarcare in Italia, Johan Djourou. Svizzero, esperienza internazionale con le maglie di Arsenal, Amburgo e ora Antalyaspor, il centrale difensivo ha pretendenti in Serie A. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com , infatti, ci sarebbe il Torino sul calciatore: il ds Petrachi, infatti, sta cercando l'erede di Nicolas Burdisso, che ha dato il suo addio al club granata.

