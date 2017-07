ESCLUSIVA TMW - Torino, poker di no per il gioiellino De Luca

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Quattro volte no, solo nell'ultima settimana: il gioiello classe 1998 Manuel De Luca non si muove da Torino, dove la società crede in lui e Mihajlovic altrettanto. Il centravanti bolzanino ha avuto richieste da Cremonese, Spezia, Cittadella e Foggia ma a tutte i granata hanno risposto picche, volendo puntare sul bomber della scorsa Primavera come vice Belotti in vista della prossima stagione, dopo averlo blindato fino al giugno 2021. Oggi è arrivato anche il primo gol in Prima Squadra, nell'amichevole contro il Renate, a chiudere la manita granata.