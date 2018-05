© foto di Ospiti

Uno dei grandi interrogativi in casa del Torino è quello riguardante Andrea Belotti. Rendimento inferiore rispetto all'anno scorso e prezzo che adesso è molto più basso degli 80 milioni stabiliti l'anno passato. Del Gallo e del Torino in generale abbiamo parlato con Patrizio Sala, grande ex granata. "Mi auguro che lo tengano - dice a Tuttomercatoweb.com - la stagione non è stata positiva ma visto l'infortunio al ginocchio è riuscito comunque a mettere a segno dieci gol che non è un bottino così negativo. Belotti non è costato molto e se verrà venduto farà in ogni caso incassare una bella cifra al Toro".

L'anno scorso valeva molto di più però...

"Quest'anno è stato per lui particolare. E comunque parlando del Torino dico che non si può avere una sola punta centrale. Poteva esser acquistato Zapata e in questo modo nel momento in cui doveva recuperare, Belotti avrebbe potuto farlo nel miglior modo possibile. E magari con un sostituto di Belotti il Toro poteva anche entrare in Europa".

Per il prossimo anno dunque cosa si aspetta?

"Se non va via Belotti, una punta che possa affiancarlo, un difensore centrale che sostituisca Burdisso e un centrocampista di qualità. Poi è chiaro che dipenderà soprattutto da come vorrà giocare Mazzarri".