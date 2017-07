ESCLUSIVA TMW - Torino, sfida a Benfica e Villarreal per il giovane Bamert

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino guarda in Svizzera alla ricerca di nuovi talenti per la rosa di Mihajlovic. Secondo quanto appreso da TMW, i granata starebbero monitorando infatti il giovane difensore del Grasshoppers Jan Bamert. Classe 1998, lo svizzero è già un titolarissimo nella formazione di Zurigo (34 presenze, con due gol, nell'ultima stagione), oltre a essere nel giro della Nazionale under 21 del suo Paese. Sulle tracce di questo promettente centrale di difesa ci sono però anche Benfica, Villarreal e Anderlecht.