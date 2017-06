ESCLUSIVA TMW - Torino, tutto fatto per Paletta. Firmerà un triennale

Fonte: Dall'inviato a Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino sta per chiudere Salvatore Sirigu, ma non è l'unico colpo in arrivo. Perché Gabriel Paletta ha trovato l'accordo con la società granata e sarà il nuovo difensore centrale affidato a Sinisa Mihajlovic. L'italoargentino firmerà un triennale con chiusura a breve giro di posta. Scavalcata, definitivamente, la concorrenza dell'Atalanta.