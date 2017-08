ESCLUSIVA TMW - Tormentone Luan: accordo col Gremio e Samp di nuovo in pole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si riapre, ancora e clamorosamente, la pista Luan in casa Sampdoria. Il centravanti brasiliano, che fino a qualche ora fa sembrava a un passo dallo Spartak Mosca, potrebbe sbarcare in Italia a gennaio. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, i blucerchiati avrebbero accettato la controproposta del Gremio, che prevede l'acquisto del talentuoso giocatore soltanto a fine anno per 18 milioni di euro e una percentuale sulla possibile rivendita. La Samp tenta il nuovo sorpasso, Luan e il suo entourage per ora riflettono, ma la trattativa si è ufficialmente riaperta.