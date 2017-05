ESCLUSIVA TMW - Tre club di A sul talento Vlasic: l'Hajduk lo valuta 5 mln

© foto di Giacomo Iacobellis

Vent'anni da compiere a ottobre e già più di 100 partite ufficiali con la maglia dell'Hajduk Spalato. Nikola Vlasic è uno dei talenti più interessanti del panorama croato: classe '97, è un trequartista che preferisce l'assist al gol, ma è per tutti un estroso calciatore offensivo con sicuri margini di crescita.

In Italia lo conoscono bene: club di medio-alto livello come Fiorentina, Torino e Sampdoria hanno già cominciato a raccogliere informazioni su di lui e lo monitorano costantemente dal vivo. Per l'Hajduk, l'attuale valutazione di mercato si aggira sui cinque milioni di euro. Un prezzo importante, ma non altissimo se commisurato al valore di un ragazzo che - ha assicurato a TMW l'agenzia che cura i suoi interessi - ha molto mercato anche in Germania e Inghilterra.