ESCLUSIVA TMW - Tre di A sul baby Pellegrini. Ma la Roma tratta il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il settore giovanile della Roma è da sempre uno dei più prolifici del panorama calcistico italiano. Uno dei prossimi talenti in rampa di lancio è Luca Pellegrini, esterno mancino classe ’99. La Roma sta trattando il suo rinnovo da settimane, ma intanto sono arrivate diverse richieste per lui: su tutte, quelle di Atalanta, Sassuolo e Genoa, anche se il club giallorosso non sembra intenzionato ad ascoltare le sirene di mercato e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità sul suo rinnovo.