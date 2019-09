ESCLUSIVA TMW - Treossi: "Sensi forte e capace di ascoltare. Mi ha sorpreso"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Fiorenzo Treossi è stato a lungo arbitro in serie A dirigendo anche le gare più importanti. Ha poi ricoperto la carica di dirigente (team manager) al Cesena ed è stato proprio nel club bianconero che ha avuto modo di conoscere Stefano Sensi seguendone la crescita. Del talento nerazzuro sempre più in ascesa abbiamo parlato proprio con Treossi che a TMW ha detto: "Non sono un tecnico, però visto che oggi tutti dicono che se lo aspettavano io confesso di essere rimasto sorpreso. Sia chiaro, si vedeva che era forte. l'ho visto prima di tutto nella Primavera del Cesena ed era un ragazzo che aveva qualcosa in più degli altri come tempi e visione di gioco. Poi è stato mandato a fare esperienza al San Marino e ha fatto bene, in B non me lo aspettavo così e ha fatto bene. A Sassuolo idem. Non me lo aspettavo così forte. Ha comunque sempre avuto la capacità di ascoltare, di recepire gli insegnamenti. Questa dote unita a quella di non mollare mai lo ha portato a fare sempre meglio, raggiungendo la possibilità di giocare, bene, con l'Inter e in Nazionale. Complimenti"

A chi lo paragonerebbe?

"Non saprei chi possa avere i suoi tempi di gioco. Tra l'altro ora vedo che sa anche inserirsi in area segnando di testa. Lui è il miglior Sensi e non lo paragono a nessuno".