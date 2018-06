ESCLUSIVA TMW - Tricella: "Spero per la Juve sia il mondiale di Dybala"

Anche Roberto Tricella, libero che prese parte alla spedizione azzurra in Messico nel 1986, racconta le sue impressioni sul Mondiale che sta per prendere il via. "Credo che stavolta possa esserci la riscossa del Brasile dopo la profonda delusione di quattro anni fa. Si parla anche dell'Argentina ma credo maggiormente nella squadra allenata da Tite".

La grande rivelazione?

"Mi piace la Croazia, perché ha giocatori di grande valore e può davvero imporsi all'attenzione generale"

E il giocatore che imporrà?

"Non credo che sarà Cristiano Ronaldo. Tutti si aspettano Messi ma spero per la Juve che possa essere Dybala. I bianconeri se lo ritroverebbero poi ancor più carico"