ESCLUSIVA TMW - Tutti sul crack turco Yazici. L'ag: "Piace a mezza Europa"

Come Cengiz Under. Più di Cengiz Under. Le premesse e le promesse per il futuro di Yusuf Yazici sono quelle del crack. Il presente lo conferma. Classe 1997, è già perno della nazionale turca dove ha esordito a vent'anni. E' andato in doppia cifra nell'ultima Super Lig, finendo poi tra i migliori cinquanta talenti della Uefa per il 2018.

"E' un trequartista puro, dal talento sopraffino". Lo dipinge e lo racconta così il Dr. Erkut Sogut, avvocato e rappresentante del giocatore, in esclusiva per Tuttomercatoweb.com. Professore universitario a Londra, ma anche in Germania e Turchia, Sogut annovera tra gli altri assistiti anche Mezut Ozil e Shkodran Mustafi. Tra i suoi gioielli, in Turchia, c'è proprio il numero dieci del Trabzonspor, ambito da mezza Europa. Italia compresa.

Il nome di Yusuf Yazici sta circolando sempre di più sui media. Ci racconta il giocatore?

"E', senza dubbio, il miglior talento che gioca adesso in Turchia. Mancino, grandi qualità tecniche e tattiche, i 10 gol nell'ultima Super Lig con il Trabzonspor raccontano che è anche bravo in zona realizzativa".

Il mercato è già bollente per lui, in tutte le grandi leghe europee.

"Posso confermare che ci sono club italiani interessati. Come agente, ho ricevuto sondaggi da mezza Europa: abbiamo offerte dall'Inghilterra, da club importanti. Dalla Germania, dove sono state respinte per adesso dal club e anche dalla Spagna. Piace a tantissimi, che si stanno già muovendo".

Anche in Italia.

"Sì, lo confermo. Per adesso, per come sta andando il mercato, club tedeschi e inglesi sono i più convinti. Però, un giorno, per il tipo di giocatore che è, posso dire che sarebbe perfetto per la Serie A: talento puro, di quelli che piacciono tantissimo in Italia".