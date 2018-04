ESCLUSIVA TMW - Udinese, 8 ko di fila. Ma per De Vitis "non c'è da preoccuparsi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è ancora il momento di preoccuparsi in casa Udinese. L'ottava sconfitta di fila evidenzia ancora una volta le difficoltà di una squadra, quella di Oddo, incapace di risalire la china a dispetto del rientro a pieno regime di Lasagna. Antonio De Vitis, ex bianconero, parla così ai microfoni di TMW dei friulani: "Non è ancora il momento di esasperare le cose, ma serve invertire la tendenza per evitare di farsi trascinare in una lotta senza esclusione di colpi. I problemi ci sono, su questo non c'è da discutere".

Il fattore fisico può essere il motivo del calo?

"Può essere ma non per un periodo così lungo: le partite in cui hanno perso sono troppe per pensare ad un problema esclusivamente atletico".

In generale chi pensa possa essere favorito per la salvezza?

"E' una bella lotta, davvero impronosticabile. Secondo me può succedere di tutto, di certo il punto che ha raccolto ieri il Sassuolo vale tantissimo viste le vittorie di Hellas e Crotone e le sconfitte, altrettanto pesanti, di Cagliari e Chievo Verona".