ESCLUSIVA TMW - Udinese, avanti con Bonato e Delneri: nei prossimi giorni il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese nel segno della continuità. Avanti con Luigi Delneri e il ds Nereo Bonato. La società friulana è orientata ad esercitare per entrambi l'opzione di prolungamento per la prossima stagione. Contestualmente si va verso l'opzione di rinnovo anche per il difensore Felipe. Tris di prolungamenti in casa Udinese. Il ds Bonato, Delneri e Felipe ancora bianconeri...