ESCLUSIVA TMW - Udinese, da Halfredsson a Bizzarri: le ultime sui rinnovi

© foto di Federico Gaetano

Due giocatori in scadenza in casa Udinese. Due situazioni da approfondire. Emil Halfredsson e Albano Bizzarri, due esigenze diverse che entro dicembre verranno approfondite in maniera dettagliata. Il centrocampista potrebbe avere mercato, mentre per ciò che riguarda il portiere possibile che venga prolungato il contratto di un’ulteriore stagione. Udinese al lavoro, tra campo e mercato. E a breve verrà deciso il futuro di Halfredsson e Bizzarri...