ESCLUSIVA TMW - Udinese-Juve, summit per Mandragora slitta a domani: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Mandragora, Udinese in pressing. Slitta a domani il summit tra i friulani e la Juventus per il giocatore obiettivo di mercato della società di Pozzo. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello si va verso il prestito biennale. Udinese-Mandragora, lavori in corso...