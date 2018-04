ESCLUSIVA TMW - Udinese, occhi sul gioiello carioca Eduardo Sasha

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Eduardo Colcenti Antunes detto 'Eduardo Sasha', è il nuovo obiettivo per il centrocampo dell'Udinese: stando a quanto da noi raccolto, per il centrocampista offensivo classe 1992 sarebbe pronta una offerta superiore ai cinque milioni di euro, tale da convincere l'Internacional a preferire l'offerta italiana a quella del Leicester, che in inverno ha provato a convincere la formazione di Porto Alegre a cedere il suo gioiello più luminoso, peraltro in queste ore già cercato dal Santos.