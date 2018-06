ESCLUSIVA TMW - Udinese-Pradè, manca solo la risoluzione con la Samp

Fonte: Michele Criscitiello

Stretta finale per l’ingaggio di Daniele Pradè come nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese. Come raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello, i friulani hanno ormai trovato l’accordo con il dirigente, che invece dovrà a sua volta accordarsi per la risoluzione del contratto in essere con la Sampdoria. Per quanto riguarda la panchina, possibile sorpresa spagnola, anche se il nome resta ancora top secret.