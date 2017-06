ESCLUSIVA TMW - Udinese, si avvicina Pezzella: pronto un quinquennale, le ultime

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese al lavoro sul mercato. Si avvicina il difensore del Palermo, Giuseppe Pezzella. Offerta da circa 3 milioni ai rosanero, filo diretto con Zamparini che sembra propenso alla cessione. Per Pezzella pronto un quinquennale. Affare che procede bene, si può chiudere. L'Udinese - che non è su Jajalo e Nestorovski - intanto valuta la cessione di Meret e ha preso Bizzarri. Molto vicino anche Ingelsson, come per Pezzella pronti cinque anni di contratto. Il club froulano si muove e in settimana sarà anche tempo di lavorare in uscita...