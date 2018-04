ESCLUSIVA TMW - Udinese, si tratta con Delneri per il ritorno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Luigi Delneri e l’Udinese, trattativa in corso per il ritorno. Incontro a breve tra l’allenatore già sotto contratto con il club e Gino Pozzo. Si va verso il ritorno di Delneri fino al termine della stagione. Previsti sviluppi nelle prossime ore ma - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - l’Udinese potrebbe tornare all’antico. E Delneri, se troverà l’intesa sui dettagli, tornerà in panchina...