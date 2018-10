ESCLUSIVA TMW - Udinese, Vagheggi: “Sorpreso dall’esclusione di Scuffet”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Da parte mia appare incomprensibile l’esclusione di Scuffet nella partita di Genova”. Così raggiunto in esclusiva da TuttoMercatoWeb l’agente tra gli altri del portiere dell’Udinese Simone Scuffet, Claudio Vagheggi. “Simone - continua l’agente - era reduce da otto partite brillanti, non c’era alcun motivo per escluderlo, sono sorpreso. È un’esclusione - conclude Vagheggi - che deve far riflettere, anche in vista del futuro”.