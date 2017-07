ESCLUSIVA TMW - Ugolotti: "Roma, Mahrez discontinuo. Defrel non sposta equilibri"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Guido Ugolotti, ex attaccante della Roma, analizza in modo chiaro e minuzioso il mercato dei giallorossi. "Per ora è un punto interrogativo - spiega a Tuttomercatoweb.com - sono andati via giocatori importanti che devono ancora essere sostituiti. Fondamentalmente è il mercato che mi aspettavo ma mi hanno sorpreso le parole di Monchi. Ha detto che la Roma non è un supermarket e poi in realtà si vende... Poteva risparmiarsele. E' la storia di ogni anno alla Roma: si deve vendere per esigenze di bilancio e bisogna puntare anche sulle scommesse".

Mahrez, uno degli obiettivi giallorossi, come lo giudica?

"Non mi sembra che abbia una gran continuità. Andrei su giocatori diversi. In ogni caso diamo credito a Monchi che ha sempre fatto bene. Mi preoccupa l'acquisto di giocatori turchi pagati tanto. Si tratta di scommesse un po' care...".

E Defrel?

"Buon giocatore ma resto stupito da valutazioni così elevate, peraltro in un momento di crisi che non è passato. Ad ogni modo Defrel non sposta gli equilibri. Se si parla di certe cifre occorre che i giocatori possano far fare un salto di qualità".