ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Ancelotti non stravolgerà Napoli. Mancini darà tutto"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, intervistato da TMW a Napoli a margine del "Football Leader 2018", ha parlato così dei temi più attuali del calcio italiano: "C'è gioia e allegria qui a Napoli. È un mondo diverso e bello, ci ho vissuto e l'ho apprezzato. Ancelotti porterà grande esperienza agli azzurri. È un tecnico di grande cultura e gestione degli uomini, porterà tanto. Di sicuro non stravolgerà la squadra azzurra. Partirà dal gioco del Napoli per poi fare le sue valutazioni. Allegri o Sarri? Sono paragoni che non ci stanno. Parliamo di allenatori che hanno fatto un periodo lungo di lavoro con grandi calciatori. Mercato Napoli? Ancelotti è un uomo molto apprezzato dai giocatori. Uno dei suoi principi è che i suoi calciatori lavorino sodo, ma anche che stiano bene con lui. Non so se arriveranno dei big sul mercato, ma Ancelotti ha senza dubbio grande spessore internazionale. Sarri? A Empoli dopo Sarri è arrivato Giampaolo e non ha stravolto la squadra. Credo che succederanno più o meno le stesse cose a Napoli. Ancelotti apporterà qualche correttivo, ma è intelligente e sa che non deve fare rivoluzioni. Mancini? Si vede che è innamorato del mestiere di ct. Voleva follemente questo incarico, ci è arrivato e credo che darà tutto se stesso".