ESCLUSIVA TMW - Ulivieri risponde a Ventura: "Io dt? Ruolo che non ho svolto"

Fonte: dall'inviato a Napoli, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Renzo Ulivieri, presente all'evento Football Leader, ha parlato di Giampiero Ventura: "No, non è stato deligittimato. Io non ero d'accordo che l'allenatore della Nazionale avesse anche il compito di direttore tecnico. Io non sono diventato nulla, l'Italia ha vinto quattro campionati del mondo senza direttore tecnico e dal momento che non ritenevamo opportuno che l'allenatore della Nazionale A fosse anche direttore tecnico siamo rimasti senza. Io questo ruolo non l'ho svolto".

Respinge al mittente quanto detto da Ventura?: "Non respingo nulla, è solo per chiarire. Ho ascoltato Ventura, mi sono anche preoccupato che mi fosse sfuggito qualcosa. Le dimissioni di Ventura non mi sono arrivate. Ho sentito il presidente federale, ho sentito Michele Uva e non le ha date neanche a loro".

Su Lippi direttore tecnico: "Lippi sono stato io a proporlo insieme ad altri. E sono ancora convinto che fosse la scelta giunta e non c'era bisogno di sentire gli uffici legali. Nel 2006 abbiamo vinto il Mondiale con Lippi ct e il figlio faceva già il procuratore. Lippi era la figura più giusta, non ne abbiamo trovate altre tanto che io non sono all'altezza di svolgere quel ruolo per cui la Federazione è rimasta senza direttore tecnico come da 120 anni a questa parte".