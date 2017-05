ESCLUSIVA TMW - V. Maio: "Lanciai Di Fra. Che personalità, ora è un big"

© foto di Federico Gaetano

Eusebio Di Francesco sempre più vicino alla Roma. La carriera del tecnico abruzzese sta per spiccare il volo dopo gli ottimi risultati conseguiti col Sassuolo. E di Di Francesco abbiamo parlato con Valentina Maio che, da presidente del Lanciano, decise di lanciarlo come tecnico nella stagione 2008-09. "Di lui ricordo la grande personalità sul campo e nello spogliatoio, la capacità di preparare le partite - racconta a Tuttomercatoweb.com - fummo costretti, è vero, ad esonerarlo dopo cinque sconfitte di fila, ma lo facemmo solo perché a volte i presidenti devono farlo per forza. Nella nostra famiglia ha lasciato un ottimo ricordo e ci dispiacque molto doverci separare da lui".

Adesso che effetto le farà vederlo sulla panchina della Roma?

"Sarà davvero una bella sensazione. Anche se dispiace che debba lasciare un club come il Sassuolo. Da presidente me lo terrei sempre ben stretto, ma a volte gli allenatori vogliono rimettersi in gioco. Io peraltro ho grande stima del Sassuolo e dei risultati che è riuscito a raggiungere. Se comunque Di Francesco dovesse davvero approdare alla Roma, sarebbe per lui un traguardo meritato".

Sarà pronto a suo parere a gestire pressioni ben più elevate rispetto a Sassuolo?

"Ha già giocato nella Roma e credo che sappia come muoversi. Adesso è diventato un big, ha sempre più personalità. E gli faccio un grande in bocca al lupo".