ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Ambrosini e Pirlo figure giuste per la Figc"

© foto di Federico De Luca

Il vice commissario della Figc Costacurta è al lavoro e accelera per riempire una serie di ruoli rimasti scoperti all'interno della Federazione. E anche per preparare il terreno per il nuovo ct. Furio Valcareggi, agente ma soprattutto grande conoscitore delle vicende della Nazionale, esprime il suo pensiero anche sui contatti avuto da Costacurta con Ambrosini e Pirlo. Quest'ultimo dovrebbe entrare nello staff tecnico della Nazionale maggiore mentre Ambrosini potrebbe diventare il capo-delegazione dell'Under21. "C'è l'impronta Milan e molto probabilmente ci sono anche le indicazioni del grande Arrigo Sacchi - spiega a Tuttomercatoweb.com - non a caso a lungo è stato cercato Carlo Ancelotti per il ruolo di ct. Ad ogni modo stiamo parlando di persone di alto livello morale, che io trovo assolutamente giuste. Sono intelligenti ed efficaci. E sono uomini di calcio. Il padre salumiere deve lasciare l'attività al figlio salumiere: questo per dire che non vorrei vedere entrare general manager che non sanno di calcio e non lo hanno mai visto".

Mancini ct come lo giudica?

"In molti big hanno rifiutato perchè andare adesso in Nazionale significa rischiare di guadagnare poco e non vincere. I big hanno vinto avendo avuto a disposizione grandi squadre. Adesso serve rifondare la Nazionale e vincere subito non sarà per niente semplice. Mancini comunque è un gran selezionatore e sceglierà i migliori. Balotelli? Sono d'accordo, è giusto riportarlo in azzurro".