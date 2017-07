ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "De Rossi il centrocampista più forte del mondo"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Il noto agente Furio Valcareggi, intervistato durante la puntata odierna di "A Tutto Mercato", ha parlato così: "Kalinic è l'ultima idea del Milan per l'attacco. Se non arrivano Belotti e Aubameyang, il croato è la terza scelta. Personalmente, spero che lasci Firenze. Cristiano Ronaldo-Milan? Mi sembra impossibile, un sogno irraggiungibile per i rossoneri, anche se coi nuovi cinesi chissà... Spalletti? E' il numero uno assoluto, all'Inter farà ottime cose. Sta sistemando i problemi e riuscirà a tirare fuori il massimo dai suoi calciatori. Uno di questi è Vecino, un metronomo importante, uno che comanda in mezzo al campo. Di Maria? Segna poco, l'Inter vuole qualcuno che abbia più gol nel sangue. Sarà un altro il colpo dell'Inter. Nainggolan? E' voluto rimanere a Roma e lì è rimasto. Questi sono i giocatori veri. Il rinnovo di contratto è stato il trionfo del suo connubio con la Roma. A centrocampo poi ci sono anche Strootman e De Rossi, che secondo me è il centrocampista più forte del mondo. Monchi ha grande intelligenza calcistica, sono sicuro che farà bene nella capitale".

Guarda la puntata completa nei video in calce.