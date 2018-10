ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Napoli scudetto 2°posto. Piatek asta selvaggia"

Chiacchierata a trecentossessanta gradi con Furio Valcareggi, agente tra gli altri di Emanuele Giaccherini. E proprio dal giocatore del Chievo si parte: "C'è ancora rabbia per come è andata al Napoli, anzi la delusione è in crescita perché Ancelotti fa un turn-over totale e chi è bravo viene impiegato. E' questo che noi volevamo. Arrivammo con le fanfare e invece a Napoli abbiamo smesso di giocare. Sarri del resto ha i suoi 11. Ancelotti invece lo avrebbe provato e se meritava veniva utilizzato. Comunque ora auguro il meglio al Napoli, Ancelotti è abituato a vincere e se ha accettato significa che ritiene il gruppo idoneo per avere successo. Il feeling De Laurentiis-Ancelotti? Carletto è stato preso a marzo, Sarri era già esonerato. E' un amore lungo, c'è stato un fidanzamento prolungato e ora il presidente vuol fargli altri tre anni di contratto perché prevede successo, ci sono molte più probabilità di vincere che con Sarri. Il Napoli intanto si è già mosso per Piatek: il Genoa farà un'asta selvaggia, Preziosi vuole solo soldi. Se è da Napoli o da Juve? Sì, ora è il miglior centravanti in Europa. Credo che per il Napoli lo scudetto sia comunque il secondo posto, la Juve è imbattibile, oltretutto ha Sua Maestà Cristiano Ronaldo di fronte al quale tutti si devono alzare in piedi"

