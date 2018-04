ESCLUSIVA TMW - Valtolina: "Per la rovesciata servono rischio, follia e intuito"

Parlare di rovesciate significa anche tornare con la mente alla rete realizzata da Fabian Valtolina con la maglia del Piacenza contro la Roma. Era la stagione 1995-96 e all'ultimo secondo di recupero Valtolina riuscì a rendersi protagonista con questa autentica perla praticamente dal limite dell'area. "Sì ma non si può paragonare al gol di Cristiano Ronaldo che è un fenomeno assoluto - dice a Tuttomercatoweb.com - e poi sono state due esecuzioni diverse. Stiamo parlando di un super giocatore che è riuscito a fare un gol del genere nei quarti di Champions. La mia rovesciata fu importante perché ci consentì anche di restare in A. Ero entrato in area pensando di poter trovarmi a tu per tu col portiere attraverso una spizzata. In realtà il pallone si impennò e pensai alla rovesciata. Certo, se poi un gol del genere lo realizza un gran campione se ne parla anche di più".

Ma quali sono i segreti per segnare con la rovesciata?

"E' una giocata incredibile che può riuscire solo rischiando e mettendoci un pizzico di follia. Poi ci vuole anche intuito e la palla deve arrivare al punto giusto nel momento giusto. Il gol di ieri di Ronaldo merita solo applausi anche perchè lo ha fatto in una serata molto importante".