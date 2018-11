ESCLUSIVA TMW - Ventura saluta, Manfredini: "Chievo, serve uno scossone"

© foto di Giacomo Morini

Il ChievoVerona saluterà a breve Giampiero Ventura, ex ct dell'Italia che ha rassegnato le dimissioni dopo il pari di ieri contro il Bologna. Nella mattinata, il capitano Sergio Pellissier ha attaccato Ventura attraverso il suo account Instagram, scrivendo:"Non c’è mai fine al peggio, le dimissioni di un mister che dal primo momento che è arrivato se ne voleva già andare. Chi ama questa squadra non la può abbandonare solamente perché le cose vanno male, non è così che si fa, non fate come Ventura". A commentare la situazione in casa clivense, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, ci ha pensato l'ex calciatore Christian Manfredini. "Conosco la situazione soltanto dall'esterno - ha subito chiarito l'ex centrocampista della formazione veronese - ma dispiace tanto per questa vicenda e per il momento poco felice della squadra. Ammiro Ventura, il suo metodo di lavoro non si discute nonostante gli ultimi risultati. Fino a qualche tempo fa era considerato tra i migliori allenatori italiani. Se ha accettato la proposta del Chievo, vuol dire che credeva di poter dare qualcosa al progetto. Forse ha capito di non poterci riuscire e ha fatto un passo indietro".

Pellissier non ha risparmiato critiche all'allenatore, adesso si parla di Di Carlo come successore. Può essere l'uomo giusto per il Chievo? "Di Carlo ha esperienza e conosce l'ambiente, ma serve innanzitutto un allenatore che dia una scossa. Il pubblico vuole vedere la squadra lottare fino alla fine. Tra l'altro ieri ho visto la partita contro il Bologna, il Chievo non ha fatto nemmeno così male".

Dopo la sosta serve ripartire in modo positivo. "Assolutamente sì, il Chievo merita ben altra classifica e spero dunque che possa risollevarsi a breve. A prescindere da chi si accomoderà in panchina".