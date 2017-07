ESCLUSIVA TMW - Venturini: "Cassano e Cerci? Molto dipenderà da Pecchia"

Fonte: Raffaella Bon

L'ex attaccante dell'Hellas Verona Luciano Venturini, intervistato da TuttoMercatoWeb.com delle ultime mosse di mercato degli scaligeri: "Cerci e Cassano? Sono due acquisti importanti, ma molto dipenderà dalla loro gestione di mister Pecchia. Il Verona ha l'obiettivo della salvezza e loro due saranno importanti sul piano della mentalità. Dovranno mettersi a disposizione della squadra e se questo avverrà per il Verona saranno due ottimi acquisti. Cassano di nuovo in coppia con Pazzini? Si conoscono bene. Pazzini come punta e dietro di lui Cerci, Cassano e Verde, possono garantire al Verona un attacco davvero competitivo. Il problema a quel punto saranno difesa e centrocampo. Serviranno elementi solidi. L'inattività di Cassano? Stiamo parlando di un giocatore che fa della fantasia la sua arma migliore, non credo che poi sarà un grosso problema. Magari ci metterà un po' ad entrare in forma ma potrà essere comunque un valore aggiunto".