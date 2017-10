ESCLUSIVA TMW - Vermaelen e il Barça: l'Inter punta il belga in prestito

© foto di Insidefoto/Image Sport

Thomas Vermaelen potrebbe tornare in campo 581 giorni dopo l'ultima apparizione con il Barcellona. In mezzo, per il trentunenne belga, anche il prestito alla Roma ma poi il ritorno in Catalogna dove è stato costretto a rimanere. "Chi vorrebbe pagare una clausola da 80 milioni per me? E poi la società mi ha tenuto per avere quattro centrali in rosa", ha detto negli scorsi giorni il giocatore. Il punto è che Vermaelen adesso rischia seriamente di saltare il Mondiale in Russia se continuerà a non giocare e per questo, nonostante stasera possa avere una chance importante contro l'Olympiakos (è in ballottaggio con Mascherano, ndr), preme per l'addio. Chi ha drizzato da tempo le antenne è l'Inter: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società nerazzurra potrebbe chiedere nelle prossime settimane al Barcellona il prestito del giocatore per avere un primo rincalzo alla coppia centrale Milan Skriniar-Miranda. Con l'infortunio di Zinho Vanheudsen, c'è solo Andrea Ranocchia come alternativa ai due titolari e Luciano Spalletti attendeva un rinforzo già in estate. Occhio a Vermaelen. C'è sempre l'Everton sul giocatore e anche in patria, sponda Anderlecht, gli interessamenti non si placano. Ma non certo alle cifre della clausola quanto, eventualmente, solo in prestito.