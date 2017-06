ESCLUSIVA TMW - Verratti via per 100 milioni. Chelsea e United alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint Germain ha rifiutato un'offerta da 75 milioni di euro più bonus da parte del Barcellona per Marco Verratti. Il centrocampista sarà liberato dai parigini solamente con una proposta da 100 milioni, né più né meno, mentre il Barça non ha intenzione di investire quei soldi solo per un calciatore. Così la trattativa è in salita, con Chelsea e United che però stanno monitorando con molto interesse la situazione. Non è da escludere, quindi, un inserimento da parte delle società inglesi per l'ex Pescara.