ESCLUSIVA TMW - Viola-Depaoli se ne riparla più avanti. Per Chievo è punto fermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina continua ad essere interessata a Fabio Depaoli, centrocampista classe '97 di proprietà del Chievo (può essere impiegato anche come esterno di difesa) e che ha già esordito in A. Per adesso i viola sono però concentrati su altri affari ed eventualmente l'affare potrà decollare più avanti. Da registrare però che il Chievo lo considera un punto fermo per il futuro anche in considerazione del fatto che dovrà notevolmente ringiovanire la squadra.