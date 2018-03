ESCLUSIVA TMW - Virdis: "André Silva, un gol che può cambiare la stagione"

© foto di Andrea Pasquinucci

Un gol che può cambiare il futuro, suo e del Milan. Per commentare la prima rete di André Silva in Serie A, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva Pietro Paolo Virdis: "Finalmente, questa rete può dare un po' più di sicurezza ad André Silva e consegnare al Milan un'arma in più per questo finale di stagione. E' stato pagato tanto e per il momento avevamo visto poco le sue qualità, ma ora può davvero cambiare la sua storia rossonera".

E ora la zona Champions è sempre più vicina...

"Il Milan si è riproposto con forza come candidata alla qualificazione in Champions. Dopo l'inizio zoppicante si è veramente ripreso alla grande e ora è lì pronto per giocarsela".

E l'Europa League?

"Oramai mi sembra complicato sperare nella qualificazione. Vediamo come andrà a Londra, ma l'Arsenal mi è sembrato semplicemente più forte".

Chiusura con la Juve e la corsa Scudetto. Vede una favorita?

"Quella per lo Scudetto è una lotta fantastica, entrambe le squadre stanno mantenendo ritmi altissimi e stanno facendo punteggi stratosferici. Meriterebbero entrambe lo Scudetto e proprio per questo non mi sbilancio, semplicemente mi godo il duello".